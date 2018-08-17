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Ансамбль из Санкт-Петербурга "Эссе-Квинтет" дал большой концерт в Оше

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- ВБ
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В Ошском национальном драматическом театре имени С.Ибраимова накануне,16 августа, состоялся масштабный концерт "Музыка для души" лауреата международных конкурсов, российского ансамбля "Эссе-Квинтет".

В рамках открытия концерта перед собравшимися выступили вице-мэр Оша Шакир Зулимов и глава делегации из Санкт-Петербурга Андрей Борщевский.

Талантливые музыканты ансамбля исполнили известные музыкальные композиции на национальных русских инструментах, чем весьма порадовали ценителей музыки.

По завершению концерта Шакир Зулимов поблагодарил музыкантов за чудесное исполнение и вручил им цветы.

Отметим, что мероприятие состоялось при поддержке мэрии города Ош в рамках культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в город Ош по развитию побратимских отношений между двумя городами.

URL: https://www.vb.kg/372905
Теги:
концерт, Ош, Россия, Кыргызстан
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