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В Бишкеке задержан гражданин Пакистана, подозреваемый в мошенничестве

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- Елена Цой
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Накануне в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД задержан гражданин Пакистана Мухаммад К. 1981 года рождения, временно проживающий в Бишкеке.

По полученным данным, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество по статье 166 УК КР.

Как показала предварительное расследование в 2017 году гражданин Мухаммад К.1981г.р. обманным путем войдя в доверие к гражданину Индии П.Н., под предлогом зачислить его в один из ВУЗов республики, завладел денежными средствами в сумме 5500 долларов США.

По данному факту Следственной службой УВД Свердловского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 166 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению потерпевших от его противоправной деятельности.

МВД обращается к гражданам: пострадавшие от рук мошенника, могут сообщить об этом по следующим телефонным номерам: 0 702 03 03 07, 0312 26 63 98.

URL: https://www.vb.kg/372907
Теги:
задержание, мошенничество, Пакистан, преступление, Бишкек
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