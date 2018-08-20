Родители пытаются "отмазать" подростка, ударившего ножом бишкекчанина

Совершенно дикая, но, к сожалению, банальная история произошла с бишкекчанином Никитой Наабером. Об этом он рассказал в Facebook.

12 августа 2018 года моя жена вышла погулять с детьми во двор. В 21:00 часов она меня позвала, сказав, что возле детской площадки сидят около 8 человек, девушки и парни по 17-18 лет, матерятся.

После замечаний один из подростков начал агрессивно вести себя по отношению к супруге, посылать ее на матах и требовать, что она позвала мужа. Все это происходило на детской площадке, где находились еще родители с детьми, рассказывает мужчина.

"Я спустился. Но, не успев дойти до детской площадки, услышал крики: "Эй, это ты муж, иди сюда!" Парень агрессивно подбежал ко мне уже без футболки, изо рта отморозка полился трехэтажный мат в адрес меня и моей жены. Подросток начал скакать возле меня, делая замахи и угрожающие движения, якобы опытный боец. Понимая, что передо мной еще пацан, я не реагировал и призывал его и его друзей успокоиться и уйти! Реакции не было", - говорит пользователь.

Все это услышал дедушка пострадавшего и вышел посмотреть, что происходит. Когда пожилой человек подошёл к ним, парень не успокоился, а наоборот стал еще более агрессивным.

"В один момент подросток бросился на меня, я стал отмахиваться. Мой дедушка, видимо, попав под раздачу, упал. Я стал его поднимать и в этот момент увидел выпад в мою сторону, но не придал значения. Только заметил, что компания молодых людей собралась и побежала к выходу из двора. Я и моя жена попросили соседку вызвать милицию. Вот тут я понял, что у меня в предплечье рана, и кровь льет ручьем (в буквальном смысле). Соседка вынесла полотенце и перетянула руку. Но, как позднее мне сказали дежурные врачи в 4-ой горбольнице, я потерял приличное количество крови. Честно говоря, у меня было шоковое состояние. Я понимал, что мне реально повезло, потому что удар вполне мог бы прийтись в шею, в ногу или в живот", - подчеркивает мужчина.

Почти через 5 минут приехал мобильный батальон, затем милиция и следователи. Скорая, кстати, услышав, что потерпевший стоит, но ему нужно рану зашить и перевязать, так и не приехала, сетует Никита Наабер.

"Затем была 4-ая горбольница, где мы пробыли 3 часа. Мне сделали резекцию – оказались задеты мышцы и начала образовываться гематома. Поставили дренаж и зашили. Был также сделан укол от столбняка. Но самое интересное происходило дальше. Во вторник мне позвонил опер и сообщил, что его (нападавшего - ред.) нашли и нужна очная ставка. Мы приехали в РОВД Первомайского района на Панфилова. Мы там пробыли 5 часов! Знаете почему? Потому, что этот малолетний подонок на протяжении 4-х часов менял показания, которые мы дали за 30 минут вдвоем с женой. Так как он оказался несовершеннолетним, вместе с ним была его мать, которая записывала процесс дознания на видео и диктофон. Видимо, по ее указанию, малолетний преступник говорил, что я якобы сам напал на него, что я сам, якобы, нанес себе ножевые ранения, и что я, якобы, пнул его в живот, когда он поднимал моего дедушку. Затем мать малолетнего вышла к нам и без колебаний, не спросив о моем здоровье, начала выяснять, как это произошло и почему я, такой большой мужик, его обидел. Вела себя очень агрессивно. Учитывая ее тон, разговор мы продолжать не стали. Позднее родительница вновь обратилась к нам, и начала ссылаться на различные жизненные проблемы, рассказывать, как все плохо и прочее. Мы ей сказали твердо, что парень должен быть наказан, потому что хвататься за нож, бросаться на женщин с детьми нельзя. Я ей объяснил, что наказанием для него будет суд. Мать продолжала умолять простить и спросила о денежной компенсации. Это повергло нас в шок! Родители просто хотят откупиться! На что я ей объяснил, что мы хотим его привлечь к ответственности! И чтобы подросток почувствовал, что значит ответственность, если его родители не смогли ему до 16-ти лет объяснить элементарные вещи", - делится мужчина.

Приехал позже и отец хулигана. По его прибытию между родителями преступника и операми завязался конфликт.

"Мы же сказали, что больше с родителями преступника разговаривать не будем и ушли давать показания. Но к нам подошел его отец. Он попросил меня показать фото с раной, а затем сказал: "Это просто царапина! И вообще, я в 1990 воевал - знаю, что такое рана! Подумаешь!". С такой наглостью мы столкнулись впервые. Но отец отморозка на повышенных тонах пытался нас убедить, что "это" просто царапина и прочее. И в конце, отходя от нас , сказал в присутствии следователя: "Какой же вы, капризный народ!". Потом мы вновь давали показания. А когда мы вышли от следователя, нас стали фотографировать, а затем мать преступника направилась к нему в кабинет. После такого экшена с родителями хулигана мы понимаем, что парня будут отмазывать, и возможно ему ничего за это ну будет!!!",- переживает Никита Наабер.

Следователем по этому делу назначили Руслана Камалова. При этом пострадавшим стало откровенно казаться, что он пытается затянуть следствие.

"Не хочу безосновательно обвинять работников МВД, но с очной ставкой тянут, хотя должны был провести в тот же день. Также не назначили дополнительную экспертизу. Все это тянется дольше, чем искали нападавшего. И другого объяснения у меня нет. Самое страшное, что такие люди не ограждены от общества! Им сходит все с рук из-за чрезмерной опеки родителей и бездействия милиции!!! Я получил рану в своем же дворе за то, что ребят просто попросил вести себя прилично или удалиться", - подчеркнул Никита Наабер.

Как пояснили VB.KG в ГУВД Бишкека, данное дело зарегистрировано в УВД Первомайского района.

- Сейчас идут экспертизы, опрашиваются свидетели. Следствие проводится более тщательно из-за того, что в деле фигурирует несовершеннолетний. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", - проинформировали в ведомстве.

От редакции добавим - велика вероятность, что несовершеннолетний хулиган может отделаться лишь штрафом. Но есть и реальный шанс, что он отправится получать наказание за содеянное в исправительную колонию для несовершеннолетних. Все зависит от оценки тяжести полученных пострадавшим телесных повреждений и лояльности суда к несовершеннолетнему хулигану.

Фотографии Никиты Наабера и с аккаунта напавшего из Facebook.