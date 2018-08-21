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Что пожелали Кыргызстану президенты Таджикистана и Азербайджана

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- Оксана Гут
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Президенты Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравили народ Кыргызстана и Сооронбая Жээнбекова с праздником Курман айт.

"Направляю Вам и дружественному народу Вашей страны свои самые искренние поздравления в связи с радостным событием - наступлением счастливого праздника Ид ал-Адха. Желаю Вам здоровья и счастья, а народу Вашей страны - мира и спокойствия, прогресса и процветания", - говорится в сообщении главы Таджикистана.

Эмомали Рахмон "в эти благословенные и благодатные для всех мусульман дни" выразил надежду на то, что кыргызско-таджикские отношения дружбы и многогранного сотрудничества и впредь будут развиваться по нарастающей.

Президент Азербайджана, обращаясь к Сооронбай Жээнбеков у, пожелал народу Кыргызстана мира и процветания.

"Я искренне поздравляю Вас и в Вашем лице всех мусульман Вашей страны от своего имени и от имени народа Азербайджана по случаю священного праздника исламского мира Курбан Байрам. В этот дорогой праздник желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Кыргызстана мира и процветания", - отмечается в поздравлении.

URL: https://www.vb.kg/372928
Теги:
Азербайджан, Курман айт, Таджикистан, Кыргызстан
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