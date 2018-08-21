Нереально круто! Фото Светланы Назаренко на райском Иссык-Куле

Перед тем, как отправиться на рок-фест Чернозем-2018 в Тамбов, Светлана Назаренко (Ая) провела отпуск в родном Кыргызстане - на Иссык-Куле.

Со своими подписчиками в соцсетях Ая поделилась фотографиями с отдыха. Солистка "Города 312" поблагодарила оператора Павла Быковченко за съемку.

"Отпуск завершён. Вроде и не было. Ночью в аэропорт. Но то, что было - не забудешь. (Паша Быковченко! И снова спасибо за фото! Именно такой наш Иссык-Куль. Райский!)", - написала Назаренко в своем посте на FB.

А фотографии и правда удивительные. "Нереально круто", - пишут поклонники певицы.