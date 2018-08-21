Глава ОАЭ Халифа Бин Заед Аль Нахаян поздравил кыргызстанцев

Глава Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Бин Заед Аль Нахаян поздравил народ Кыргызстана и президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с праздником Курман айт.

"Мне очень приятно поздравить Ваше Высочество с праздником Иъйд Ал Адха (Курман Айт) и выразить свои искренние пожелания.

Прошу Аллаха Всемогущего, чтобы этот праздник принес Вам счастья, крепкого здоровья и Вашему братскому народу благо и процветание, и нашему арабскому и исламскому народу славу и величия", - говорится в обращении главы Объединенных Арабских Эмиратов.