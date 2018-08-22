Жители Чуйской области добровольно сдали 4 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что в целях стабилизации оперативной обстановки на территории области, предупреждения, выявления и раскрытия преступлений, в том числе связанных с незаконным хранением оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и веществ были проведены комплексные профилактические мероприятия "Арсенал".

В рейде было задействовано более 150 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области из числа сотрудников лицензионно-разрешительной системы, оперативных служб, сотрудников службы общественной безопасности, а также личный состав УОБДД по Чуйской области.

Так, в рамках рейдовых мероприятий проверено охотников-любителей всего 940 человек. При проверке владельцев охотничьего огнестрельного оружия выявлено 3 нарушения правил хранения, регистрации, составлены административные протоколы.

Также проверены: автотранспортные средства - 7651, торгово-рыночные комплексы и мини-рынки - 4, гостиницы - 26, домовладения - 17336 и т.д.

Кроме прочего под проверку попали объекты разрешительной системы, имеющие на хранении огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, сильнодействующие ядовитые вещества, а также частные охранные агентства - всего более 10 объектов.