Участвуйте в акции "Год подарков" "Бакай Банка" и выигрывайте ценные призы!

Акция "Год подарков" от "Бакай Банка" в самом разгаре, спешите переводить деньги по системе "Золотая Корона"!

Пополните семейный бюджет на 700 000 сом, выиграв главный приз по акции "Год подарков".

ОАО "БАКАЙ БАНК" и система денежных переводов "Золотая Корона" напоминают об акции "Год подарков". Акция проводится с 1 марта по 15 декабря. Принять участие в борьбе за главный приз в 700 000 сом могут лица, достигшие 18 лет. Для участия необходимо отправлять или принимать денежные средства по системе "Золотя Корона" в филиалах и сберегательных кассах "Бакай Банка" во всех регионах республики.

Кроме главного приза - 700 000 сом, 3 сентября и 25 декабря, будут разыгрываться промежуточные призы:

• холодильник; • стиральная машина; • ноутбук; • пылесос; • микроволновая печь; • смартфон; • чайник; • утюг; • power bank; • фильтр для питьевой воды; • настенные часы.

Победитель основного приза в 700 000 сом будет определен 25 декабря 2018 г.

Условия для участия в Акции:

• Участник должен осуществлять отправку или получение переводов по системе "Золотая корона" в валюте - рубли, сом, доллары и евро - в период проведения акции.

• За каждые отправленные или полученные переводы в размере - 5000 рублей/сом или 100 долларов/евро начисляется 1 балл.

• Баллы начисляются за весь период проведения акции.

• Клиенту суммируются все начисленные баллы за период от начала до конца акции.

Для определения победителя суммируются все набранные баллы за отправленные или полученные переводы клиентом во всех офисах ОАО "Бакай Банк". Победители будут определяться в промежуточных и основном этапах по максимальному количеству набранных баллов за отправку и получение денежных средств.

Информация о главном и промежуточных победителях акции будет размещена на веб-сайте Банка www.bakaibank.kg, фото победителей будут опубликованы также на сайте Банка. Банк сообщает победителям о результатах Акции и дате церемонии награждения в течение 10 дней с момента определения победителя. Ознакомиться подробнее с условиями акции можно на официальном сайте Бакай Банка либо непосредственно в офисах банка, колл-центр: 6111.

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ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.