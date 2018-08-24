Обзор VB.KG: сколько стоит отправить ребенка в первый класс?

Совсем скоро 1-ое сентября, и порядка 150 тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты. Самое время отправляться за покупками для будущего ученика. Что ему понадобится на уроках, и на какую сумму рассчитывать родителям, собираясь на школьный базар?

Редакция VB.KG специально для своих читателей подготовила список всего необходимого для юного школяра с ценами.

Школьная форма

В Кыргызстане по-прежнему школьная форма обязательная, но не единая. Так что о цвете и фасоне нужно узнавать в самой школе. Комплект для девочки, в который входят пиджак, юбка и жилетка фабричного производства стоит в среднем 1700 сомов. Для мальчика (пиджак, брюки, жилетка) - 1600 сомов. Тот же набор, но местный самопошив, дешевле на 1-2 сотни. Но, как признаются продавцы, и качество похуже.

В некоторых школах детям разрешают ходить в обычной одежде "делового стиля".

Поэтому мальчику потребуются несколько рубашек. Они стоят от 350 сомов (Кыргызстан) до 650 сомов (Турция). Брюки - 450-600 сомов (Кыргызстан).

Девочке:

Блузка - 450 сомов, юбка - 350 сомов, брюки - 450 сомов, колготки - 150 сомов, гольфы - 50 сомов, банты на волосы - 100 сомов.

Всё - производство Кыргызстан.

Обувь

Школьники ходят в туфлях или ботинках.

Туфли для девочек - от 500 сомов (Китай) до 1500 сомов (Россия).

Для мальчиков - примерно 1200 сомов (что Китай, что Турция).

Спортивная форма

Футболка - от 150 сомов (Кыргызстан),

Спортивный костюм - от 450 сомов (Кыргызстан) до 1200 сомов (Турция).

Кроссовки - от 250 сомов до 1500 сомов (Китай).

Портфель

Обычно первокласснику советуют купить рюкзак с ортопедической спинкой. Но он тяжелее обычного и стоит дороже. К примеру, обычный можно взять в пределах от 400 до 1500 сомов. А ортопедический от 1600 сомов и выше. Всё - производство Китай.

Купили рюкзак - собираем его содержимое:

Тетрадь в клетку, тетрадь в линейку, в косую линейку (12 листов) - по 3,5 сомов;

Тетрадь общая (48 л.) - 20 сомов;

Обложки для тетрадей, учебников, дневника - по 2 сома;

Пенал лучше мягкий, на молнии - 200-350 сомов;

Карандаш простой - 5 сомов;

Цветные карандаши (коробка минимум 12 цветов) - 50-120 сомов;

Ручка синяя (лучше прорезиненная) - 5-35 сомов;

Линейка деревянная (20 см) - 10-15 сомов;

Точилка - 10-25 сомов

Ластик - 5-15 сомов;

Альбом для рисования - 25-80 сомов;

Пластилин (минимум 6 цветов)- 60-120 сомов;

Краски (акварель минимум 6 цветов) - 100-180 сомов;

Кисти (набор) - 50 сомов;

Стаканчик для воды - 50 сомов;

Клей (карандаш и канцелярский) - 20-50 сомов и 30-50 сомов;

Ножницы с закругленными концами - 30-40 сомов;

Цветная бумага, картон - 50 сомов;

Дневник - от 50 сомов;

Если в школе вас не просили, не покупайте:

Подставку для книг - от 50 сомов;

Фломастеры - от 70 сомов;

Ручки цветные - от 50 сомов;

Бумага А4 (пачка) - 250 сомов.

В общем, по нашим скромным подсчетам, основанным на ценах столичных рынков, собрать ребенка в школу стоит порядка 10 тысяч сомов. Если вы отправляете в школу девочку - 10 180 сомов, если мальчика, то поменьше - 9 530 сомов. Уточним, что это расчеты лишь на одного ребенка.

К слову, средний размер зарплаты в стране, по данным Нацстаткома, составляет 15 тысяч 120 сомов. Но по факту многие граждане получают ниже этих самых 10-ти тысяч сомов. По информации Минобразования, в этом году в школу пойдут 150 тысяч первоклассников. В результате примитивного расчета их родители оставят на школьных базарах около полутора миллиардов сомов(!).

Стоит отметить, что в сумму не включена оплата за учебники и так называемые вступительные взносы в образовательные учреждения.

Кроме прочего, дополнительными расходами может стать оборудование будущему ученику рабочего места в доме - с удобным письменным столом, стулом и правильно падающим светом. От этого зависит не только качество выполненных домашних заданий, но и здоровье вашего ребенка.

Так что окончательный бюджет школьного базара может увеличиться еще раза в два.

Счастливого учебного года! Держитесь, родители!