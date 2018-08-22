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Рейд "Попрошайка" в Бишкеке: выявлено более 100 несовершеннолетних

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- Оксана Гут
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За три дня на территории Бишкека сотрудники милиции выявили 101 ребенка, занимающегося попрошайничеством и бродяжничеством. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Отмечается, что сотрудники столичной милиции с 15 по 17 августа провели профилактическое мероприятие под наименованием "Попрошайка".

Данное мероприятие проводилось в дневное и ночное время, с целью выявления не только попрошаек, но и лиц без определенного места жительства, а также подростков, ушедших из дома.

Сотрудниками милиции совместно с представителями госорганов были осмотрены компьютерные клубы, теплотрассы, торгово-рыночные комплексы, подвалы и прочее. Всего были задействованы 241 милиционер и 26 представителей министерства образования.

В результате рейда четверо несовершеннолетних определены в детский дом и приюты. В центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР направлены 65 подростков, 11 поставлены на учет ИДН.

По выявленным фактам составлены материалы и направлены в соответствующие госорганы.

URL: https://www.vb.kg/372953
Теги:
ГУВД, дети, несовершеннолетние, Бишкек, попрошайки, беспризорники
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