Рейд "Попрошайка" в Бишкеке: выявлено более 100 несовершеннолетних

За три дня на территории Бишкека сотрудники милиции выявили 101 ребенка, занимающегося попрошайничеством и бродяжничеством. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Отмечается, что сотрудники столичной милиции с 15 по 17 августа провели профилактическое мероприятие под наименованием "Попрошайка".

Данное мероприятие проводилось в дневное и ночное время, с целью выявления не только попрошаек, но и лиц без определенного места жительства, а также подростков, ушедших из дома.

Сотрудниками милиции совместно с представителями госорганов были осмотрены компьютерные клубы, теплотрассы, торгово-рыночные комплексы, подвалы и прочее. Всего были задействованы 241 милиционер и 26 представителей министерства образования.

В результате рейда четверо несовершеннолетних определены в детский дом и приюты. В центр профилактики правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР направлены 65 подростков, 11 поставлены на учет ИДН.

По выявленным фактам составлены материалы и направлены в соответствующие госорганы.