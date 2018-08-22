Один из политосужденных Кубанычбек Кадыров прекратил голодовку

Один из политосужденных ИК №27 в селе Молдовановка Кубанычбек Кадыров, который ранее объявил о начале бессрочной голодовки, начал принимать пищу. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

"Причины его отказа от акции нам неизвестны. Но употреблять пищу он стал еще в понедельник 20 августа. Однако официальных документов о прекращении голодовки он пока не подписал. Но думаю, вопрос решится уже в ближайшее время", - отметили в ГСИН.

Второй участник протеста Бектур Асанов на данный момент продолжает акцию, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 16 августа 2018 года политзаключенные Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров инициировали бессрочный отказ от пищи. Причиной такого поступка стало требование осужденных предоставить ГСИН постановление Верховного суда по их делу.