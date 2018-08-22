Погода
$ 68.87 - 69.16
€ 79.45 - 80.45

Один из политосужденных Кубанычбек Кадыров прекратил голодовку

240  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Один из политосужденных ИК №27 в селе Молдовановка Кубанычбек Кадыров, который ранее объявил о начале бессрочной голодовки, начал принимать пищу. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

"Причины его отказа от акции нам неизвестны. Но употреблять пищу он стал еще в понедельник 20 августа. Однако официальных документов о прекращении голодовки он пока не подписал. Но думаю, вопрос решится уже в ближайшее время", - отметили в ГСИН.

Второй участник протеста Бектур Асанов на данный момент продолжает акцию, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 16 августа 2018 года политзаключенные Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров инициировали бессрочный отказ от пищи. Причиной такого поступка стало требование осужденных предоставить ГСИН постановление Верховного суда по их делу.

URL: https://www.vb.kg/372956
Теги:
Бектур Асанов, Верховный суд, Кыргызстан, ГСИН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
мэсний
22.08.2018, 15:31

такой же понтовщик как и остальные политики-мэсние..нет чтобы и народ не обременять и не обьедать бюджет и налоги зазря не тратить на его желудок..так еще и втихомолку начал кушать..эх..нет у нас настоящих революционеров..а сколько криков было..горе чегевары

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  