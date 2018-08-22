Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно

С уникальным сервисом Mega iTV от MegaCom смотреть любимые телеканалы можно по всему Кыргызстану и при этом совершенно бесплатно! Для этого подключите тарифный план "Элдик S/M/L + TV" и наслаждайтесь просмотром качественного контента прямо с экрана своего смартфона, не оплачивая абонентскую плату по Mega iTV.

Кроме этого, "Элдик S/M/L + TV" подойдет не только любителям мобильного ТВ, но и активным интернет-пользователям и тем, кто больше предпочитает голосовую связь. Тариф уникален, он включает внушительные объёмы дневного интернета, ночной БЕЗЛИМИТ и бесплатные минуты внутри и вне сети.

Остановите свой выбор на одном из пакетов "Элдик S/M/L + TV":

С Mega iTV от MegaCom смотрите рейтинговые телеканалы, интересные фильмы и сериалы в отличном качестве там, где удобно: в кафе, спортзале, парках, а в летнее время даже на побережье озера Иссык-Куль. Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией Акнет.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте megacom.kg.