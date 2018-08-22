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Сотрудники Северо-Восточной таможни подозреваются в преступлении

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- ВБ
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Сотрудниками ГСБЭП при ПКР выявлен факт злоупотребления положением со стороны должностных лиц ЦТУ МТО БТС и их сообщников.

Так, в период с марта по май 2018 года должностные лица Центра таможенного управления (ЦТУ), Места таможенного оформления (МТО) во главе с руководством Северо-восточной таможни, действуя по предварительному сговору, создав устойчивую противоправную связь с представителями ОсОО "A.M.", злоупотребляя должностным положением, вопреки интересам государства с целью дальнейшего получения незаконных материальных благ, путем использования заведомо подложных документов, а именно квитанций об оплате таможенных платежей в виде налога на добавленную стоимость, произвели оформление деклараций на товары народного потребления, ввозимые из третьих стран (КНР) и выпуск с таможенного терминала ЦТУ МТО БТС.

Так, по оформленным двум декларациям на товары ОсОО "A.M.", согласно квитанциям, приложенным в пакеты оформленных документов, в доход государственного бюджета якобы было оплачено 5 010 279 сомов. Однако, согласно письму Свердловского управления Министерства Финансов КР, информация об уплате со стороны ОсОО "A.M.", в пользу Северо-восточной таможни таможенных платежей по вышеуказанным декларациям отсутствует, а также сведениям Единой автоматизированной информационной системы, от плательщика на расчетные счета Северо-восточной таможни – денежные средства не поступали.

Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц ЦТУ МТО БТС и их сообщников государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 5 миллионов сомов.

17 июля 2018 года Генеральной Прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 303 ч.1 (коррупция), 304 ч.2 ч.3 п.1 (злоупотребление должностным положением) и 315 ч.2 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГСБЭП был установлен подозреваемый - гражданин "Т.К." проживающий по адресу: Чуйская область, село Новопокровка.

В целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, был проведен неотложный обыск жилого дома гр. "Т.К.", в ходе которого, были изъяты в качестве вещественных доказательств печати, штампы, ноутбуки и документы, связанные с деятельностью ОсОО "A.M." и другими юридическими лицами.

17 августа текущего года в рамках уголовного дела. в порядке ст.94 УПК Кыргызской Республики был задержан гражданин "Т.К." по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 ч.3 (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 350 ч.6 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса КР и Первомайским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 города Бишкек сроком до конца следствия.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению, сообщает пресс-служба Финпола.

URL: https://www.vb.kg/372960
Теги:
ГТС, коррупция, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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