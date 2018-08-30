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В Париже знают про бишкекскую высотку "Учкун"!

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Привет! Я Вам отправил фото с текстом из парижского хард-рок кафе о гербе бывшей Киргизской ССР. В кафе на стенах также висят оригинальные вещи мировых знаменитостей- сценическая одежда, инструменты, записи на бумаге...

А на Эйфелевой башне есть сравнение высоты башни с различными высотными сооружениями мира. Нашёл я там и Бишкек с 66,3 метрами "Учкуна", и расстояние от башни до Кыргызстана- 5437 км.

Очередную народную новость прислал наш соотечественник Константин.

Спасибо, вам, Константин, пишите еще!

URL: https://www.vb.kg/372965
Теги:
Франция, Бишкек, Кыргызстан
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