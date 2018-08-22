Сибирская язва под контролем! Выписаны первые трое пациентов

Как сообщил директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Сабыржан Абдикаримов, из 12 больных, госпитализированных в инфекционное отделение территориальной больницы Кара-Кульжинского района Ошской области с подозрением на кожную форму сибирской язвы, лабораторно подтверждена у 5 больных, остальным 7 больным диагноз "сибирская язва, кожная форма" поставлен на основании клинического и эпидемиологического анамнеза. Также в пробе почвы (№ 2,3) с места забоя показало положительный результат.

На 20.08.2018г. выписаны с выздоровлением 3 больных, 9 больных продолжают получать соответствующее лечение, состояние их удовлетворительное.

Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия продолжаются.

Усилена санитарно-просветительная работа среди населения по профилактике сибирской язвы.

Информация предоставлена консультантом Минздрава КР Еленой Баялиновой.