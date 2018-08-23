Погода
$ 68.70 - 69.11
€ 79.07 - 80.29

Епископ Даниил простил парня, который хотел украсть ящик с пожертвованиями

364  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба Бишкекской и Кыргызстанской епархии сообщает, что 11 августа после полуночи трое молодых людей перелезли ограду Свято-Воскресенского кафедрального собора, пробрались в здание храма и попытались вынести оттуда ящик с пожертвованиями прихожан, но были задержаны охраной. По факту кражи был вызван наряд милиции и написано заявление в РОВД.

20 августа родственница одного из задержанных написала прошение на имя Главы Русской Православной Церкви в Кыргызстане. В своем обращении она слёзно просила епископа Даниила простить племянника, который осознал тяжесть своего поступка и очень раскаивается в совершенном преступлении.

Исходя из принципов христианского милосердия, которые учат тому, что "если мы прощаем прегрешения тех, кто согрешил против нас, то конечно и Бог хочет помиловать нас, потому что воистину, велика эта добродетель, чтобы прощать прегрешения брата своего и быть милостивым к нему", епископ Даниил принял решение простить злоумышленников.

Однако следует отметить, что воровство является преступлением и грехом против ближнего как по законам Православия и Ислама, так и по светскому закону, тем более, воровство из священного места – храма Божия. И это преступление наносит страшный вред прежде всего душе преступника. В связи с этим епископ Даниил обращается к молодым людям с призывом принести покаяние за свой безнравственный поступок и клятвенно отказаться от такого рода занятий. Также секретарь епархии обратился в ДУМК с просьбой провести профилактическую духовную работу с нарушителями.

URL: https://www.vb.kg/372973
Теги:
православие, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Фрунзе
23.08.2018, 14:00

Молодец, Батюшка! Да простит прегрешения Всевышний заблудшим! Аминь.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  