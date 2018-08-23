Епископ Даниил простил парня, который хотел украсть ящик с пожертвованиями

Пресс-служба Бишкекской и Кыргызстанской епархии сообщает, что 11 августа после полуночи трое молодых людей перелезли ограду Свято-Воскресенского кафедрального собора, пробрались в здание храма и попытались вынести оттуда ящик с пожертвованиями прихожан, но были задержаны охраной. По факту кражи был вызван наряд милиции и написано заявление в РОВД.

20 августа родственница одного из задержанных написала прошение на имя Главы Русской Православной Церкви в Кыргызстане. В своем обращении она слёзно просила епископа Даниила простить племянника, который осознал тяжесть своего поступка и очень раскаивается в совершенном преступлении.

Исходя из принципов христианского милосердия, которые учат тому, что "если мы прощаем прегрешения тех, кто согрешил против нас, то конечно и Бог хочет помиловать нас, потому что воистину, велика эта добродетель, чтобы прощать прегрешения брата своего и быть милостивым к нему", епископ Даниил принял решение простить злоумышленников.

Однако следует отметить, что воровство является преступлением и грехом против ближнего как по законам Православия и Ислама, так и по светскому закону, тем более, воровство из священного места – храма Божия. И это преступление наносит страшный вред прежде всего душе преступника. В связи с этим епископ Даниил обращается к молодым людям с призывом принести покаяние за свой безнравственный поступок и клятвенно отказаться от такого рода занятий. Также секретарь епархии обратился в ДУМК с просьбой провести профилактическую духовную работу с нарушителями.