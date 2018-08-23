Минобразования: Школьники Кыргызстана выйдут на учебу 4 сентября

Уроки для школьников Кыргызстана начнутся 4 сентября. Об этом редакции VB.KG сообщили в Министерстве образования и науки КР.

При этом в ведомстве отметили, что 1-го сентября традиционно в школах страны пройдет День знаний. Но в связи с тем, что в новом учебном году введена пятидневная неделя обучения, в этот день для всех учеников состоятся лишь праздничные линейки и классные часы, посвященные Году развития регионов и творчеству Чингиза Айтматова.

Мероприятия начнутся в 10.00 и завершатся в 11.00.

Частные школы имеют право не проводить праздник в субботу.

В МОН уточняют, что учителям 1 сентября будет засчитано как классный час с соответствующей оплатой.

Согласно нового Базисного учебного плана, утвержденного постановлением правительства КР, учебный 2018-19 год продлится до 25 мая.

Всего по республике зарегистрировано 1,1 млн учеников. Из них 150 тысяч – первоклассников, в частности в Бишкеке – 18 тысяч.