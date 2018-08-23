Россия увеличила беспошлинные поставки в Кыргызстан дизельного топлива

В целях бесперебойного обеспечения населения Кыргызстана светлыми нефтепродуктами, в частности - дизельным топливом, между Государственным комитетом промышленности, энергетики и недропользования КР и Министерством энергетики РФ был подписан измененный индикативный баланс, где были увеличены объемы поставок светлых нефтепродуктов на 2018 год, сообщает пресс-служба ГКПЭН КР.

Так, за счет уменьшения поставок сырой нефти до 50 тыс. тонн увеличились объемы беспошлинных поставок дизельного топлива на 150 тыс. тонн, а также автомобильного бензина на 50 тыс. тонн.

Индикативный баланс на 2018 год:

Итого:

- нефть - 50 тыс. тонн;

- бензин - 460 тыс. тонн;

- дизельного топлива - 485 тыс. тонн;

- топлива для реактивных двигателей - 100 тыс. тонн.