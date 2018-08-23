Во время проведения III ВИК будет дежурить целый штат медиков

Во время проведения III Всемирных игр кочевников медицинскую помощь гражданам будут оказывать 28 бригад медицинских работников, 19 машин скорой помощи, мобильная клиника и передвижная лаборатория Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Для оказания в случае необходимости своевременной медицинской помощи медики будут дежурить в местах массового скопления людей, где будут проводиться спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Будут функционировать медицинские посты с машинами скорой помощи на автодорогах Бишкек – Балыкчы – Чолпон-Ата – Кырчын, где будут передвигаться спортсмены-участники ВИК, официальные делегации иностранных государств, туристы и граждане.

В частности, посты будут находиться в аэропорту "Манас", на трассе Манас-Бишкек, на объездной дороге в г. Бишкек, г.Кант, г. Токмок, в Боомском ущелье, на экопосту в г. Балыкчы, в аэропорту "Тамчы", на ипподроме г. Чолпон-Ата, ФОК и на ущелье "Кырчын".

Кроме того, для усиления кадрового потенциала территориальных больниц Токмока, Балыкчы и Чолпон-Аты будут привлечены специалисты третичных организаций здравоохранения.

Вместе с этим, в местах организации Игр будет осуществляться санитарно-эпидемиологический надзор. С этой целью руководители служб общественного здравоохранения организуют работы по проведению лабораторного контроля питьевой и озерной воды, сточной воды, почвы, пляжного песка, будут проводиться дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, а также будет проводиться ежедневный отбор проб для лабораторного исследования питьевой воды и продуктов питания.