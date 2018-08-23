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Во время проведения III ВИК будет дежурить целый штат медиков

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- ВБ
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Во время проведения III Всемирных игр кочевников медицинскую помощь гражданам будут оказывать 28 бригад медицинских работников, 19 машин скорой помощи, мобильная клиника и передвижная лаборатория Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Для оказания в случае необходимости своевременной медицинской помощи медики будут дежурить в местах массового скопления людей, где будут проводиться спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Будут функционировать медицинские посты с машинами скорой помощи на автодорогах Бишкек – Балыкчы – Чолпон-Ата – Кырчын, где будут передвигаться спортсмены-участники ВИК, официальные делегации иностранных государств, туристы и граждане.

В частности, посты будут находиться в аэропорту "Манас", на трассе Манас-Бишкек, на объездной дороге в г. Бишкек, г.Кант, г. Токмок, в Боомском ущелье, на экопосту в г. Балыкчы, в аэропорту "Тамчы", на ипподроме г. Чолпон-Ата, ФОК и на ущелье "Кырчын".

Кроме того, для усиления кадрового потенциала территориальных больниц Токмока, Балыкчы и Чолпон-Аты будут привлечены специалисты третичных организаций здравоохранения.

Вместе с этим, в местах организации Игр будет осуществляться санитарно-эпидемиологический надзор. С этой целью руководители служб общественного здравоохранения организуют работы по проведению лабораторного контроля питьевой и озерной воды, сточной воды, почвы, пляжного песка, будут проводиться дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, а также будет проводиться ежедневный отбор проб для лабораторного исследования питьевой воды и продуктов питания.

URL: https://www.vb.kg/372982
Теги:
Иссык-Кульская область, здравоохранение, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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