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Очередная медаль в копилке сборной Кыргызстана на Азиатских играх!

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- ВБ
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По информации Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек, воспитанник СДЮШОР по тяжелой атлетике Иззат Артыков завоевал бронзовую медаль на 18-х Азиатских играх в городе Джакарта (Индонезия).

Иззат Артыков выступал в весовой категории до 69 кг в соревнованиях по тяжелой атлетике. Бронзовая медаль Артыкова стала седьмой в копилке сборной Кыргызстана. 20 августа 2018 года борцы Магомед Мусаев и Айсулуу Тыныбекова завоевали серебряные награды. 21 августа Айпери Медет кызы и Мээрим Джуманазарова стали обладательницами бронзовых медалей в состязаниях по женской борьбе. Бронзовую медаль также взял борец Амантур Исмаилов и Каныбек Жолчубеков завоевал серебряную медаль. Мэрия города Бишкек поздравляет всех спортсменов с наградами!

URL: https://www.vb.kg/372984
Теги:
Азиатские игры, Индонезия, тяжелая атлетика, Кыргызстан
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