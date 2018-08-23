Очередная медаль в копилке сборной Кыргызстана на Азиатских играх!

По информации Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек, воспитанник СДЮШОР по тяжелой атлетике Иззат Артыков завоевал бронзовую медаль на 18-х Азиатских играх в городе Джакарта (Индонезия).

Иззат Артыков выступал в весовой категории до 69 кг в соревнованиях по тяжелой атлетике. Бронзовая медаль Артыкова стала седьмой в копилке сборной Кыргызстана. 20 августа 2018 года борцы Магомед Мусаев и Айсулуу Тыныбекова завоевали серебряные награды. 21 августа Айпери Медет кызы и Мээрим Джуманазарова стали обладательницами бронзовых медалей в состязаниях по женской борьбе. Бронзовую медаль также взял борец Амантур Исмаилов и Каныбек Жолчубеков завоевал серебряную медаль. Мэрия города Бишкек поздравляет всех спортсменов с наградами!