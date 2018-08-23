На Иссык-Куле прошел тренинг спецслужб СНГ

23 августа 2018 года в г.Бишкек Антитеррористический центр государств-участников СНГ при организационной поддержке ГКНБ КР проведено практическое занятие в форме тренинга по подготовке и проведению совместного антитеррористического учения компетентных органов государств Содружества "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".

В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана; органов СНГ - Совета Командующих пограничными войсками (СКПВ), Совета руководителей органов финансовых разведок (СРПФР), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (БКБОП).

Основная цель проведенного мероприятия - подготовка сотрудников оперативных подразделений к согласованным практическим действиям на первом этапе учения "Иссык-Куль-Антитеррор-2018".

В процессе практического занятия рассмотрены содержание и порядок учебных задач учения, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности "спящих ячеек" международных террористических организаций.

Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования, потенциал которых будет активно задействован в ходе учения.

Первый этап совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" пройдет в сентябре 2018 года на территории семи государств Содружества - Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а заключительный этап учения состоится на территории Кыргызской Республики.