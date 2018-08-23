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Кто вводит в заблуждение граждан, которые впервые подают документы в БГА?

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- ВБ
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Уважаемые горожане! Посредники и недобросовестные горожане вводят в заблуждение тех, кто впервые решил подать документы в муниципальное предприятие "Бишкекглавархитектура" на строительство или перепланировку своего жилья.

"Единое окно" муниципального предприятия работает каждый день и проблем самостоятельно подать документы, возникнуть не должно. Специалисты готовы проконсультировать, а что касается оплаты, то в фойе установлен терминал, через который любой заказчик может оплатить услуги.

Настоятельно рекомендуем обходить стороной сомнительных людей и самостоятельно подавать документы в "Единое окно" МП "Бишкекглавархитектура", которое расположено на улице Турусбекова выше улицы Московской.

Если у вас возникли вопросы вы можете обратиться к нам по телефону : 31-72-94 или написать нам на нашу страницу в социальной сети фэйсбук

URL: https://www.vb.kg/372989
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, мошенничество, Бишкек
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Комментарии
Мырк
23.08.2018, 16:30

Все это фигня, трудно там решать проблемы

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