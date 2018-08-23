Аукцион по "Безопасному городу": в системе госзакупок произошел сбой

Цена, которую предложил победитель по версии автоматизированной системы госзакупок - ОсОО "Мега-Лайн" - 50 миллиардов 522 миллиона 311 тысяч сомов. Это в несколько десятков раз больше стартовой цены.

По словам председателя Госкомитета ИТиС Бакыта Шаршембиева, возможно в системе произошел сбой.

Сегодня, 23 августа, в Государственном комитете информационных технологий и связи КР проходит онлайн-аукцион по проекту "Безопасный город".

На первом этапе автоматизированная система провела отбор компаний. На втором этапе комиссия должна рассмотреть все конкурсные документы.

Специально для этого созданы две рабочие группы по техническим и правовым актам.

Отметим, тендер был объявлен 20 июля на портале Госзакупок. Для объективности и прозрачности в тендерную комиссию были включены помимо представителей различных госорганов депутаты Жогорку Кенеша, представители общественных организаций и наблюдательного совета ГКИТиС КР.

Председателем тендерной комиссии по проекту "Безопасный город" является Кубаныч Шатемиров - заместитель председателя ГКИТиС КР.

Как ранее сообщалось, стартовая цена аукциона - 2,5 млрд сомов. Возмещать эти средства инвестор будет из суммы оплачиваемых штрафов. Половина из которых будет идти ему, половина - в бюджет Кыргызстана (примерно по 200-250 сомов за одно нарушение).

Предполагается, что в рамках первой фазы проекта "Безопасный город" будет установлено 38 камер фиксации нарушения на перекрестках, 52 – на скоростных рубежах и участках междугородных трасс и еще 20 передвижных комплексов.

Вторая фаза – это установка 48 видео камер на дорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдовар, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-аэропорт "Манас", КПП "Ак-Жол".

Проект запланирован на 5 лет. В ГКИТиС заверили, что в этот раз есть все шансы на то, чтобы реализовать "Безопасный город" в Кыргызстане.