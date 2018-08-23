Токбаева: судьи обязаны публиковать принятые акты на сайте Верховного суда

22 августа 2018 года Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Айнаш Токбаева провела рабочее совещание с судьями местных судов Ошской области.

В ходе совещания была обсуждена информация о деятельности судов Ошской области за первое полугодие 2018 года. Айнаш Токбаева остановилась на недостатках работы некоторых судей области и отметила достижения отдельных из них.

Кроме того, Председатель Верховного суда Кыргызской Республики поинтересовалась подготовленностью судей области к новеллам уголовного законодательства, вводимым в действие с 1 января 2019 года.

Напомним, в данное время проводятся работы по обучению работников судебной системы новеллам уголовного законодательства. Для удобства судей были подготовлены видеокурсы, которые до конца 2018 года и в последующем будут использованы для проведения обучения судей Кыргызской Республики в форме дистанционных и онлайн-курсов.

В ходе совещания Айнаш Токбаева напомнила судьям и сотрудникам аппарата судов, что поведение работников судебной системы должно быть безупречным. Также внесудебная деятельность не должна вызывать сомнений в его порядочности и честности работника судебной системы.

Судьи и сотрудники аппарата судов должны быть вежливы, тактичны и уважительны в отношении участников судебного разбирательства. Действия работников судебной системы должны способствовать утверждению в обществе уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости суда, поскольку деятельность каждого судьи и сотрудника аппарата суда создает мнение населения о судебной системе.

Айнаш Токбаева отметила, что судьи обязаны опубликовывать принятые судебные акты на специализированном сайте www.act.sot.kg. Как известно Председателем Верховного суда Кыргызской Республики в отношении 13 судей, которые не опубликовывали судебные акты на сайте www.act.sot.kg, были внесены представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей для привлечения их к дисциплинарной ответственности.

В завершении совещания, А.Токбаева поручила судьям еженедельно постатейно изучать и обсуждать новеллы уголовного законодательства.

В свою очередь председатель Ошского областного суда Айвар Кубатов отметил, что судьи области в каждую пятницу будут изучать и обсуждать новые Кодексы и Законы, которые вступят в действие с 1 января 2019 года.