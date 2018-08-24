Что же нашли медики в нектаре "Солнечный"?

После распространения в социальных сетях видео с нектаром яблочным "Солнечный", где после вскрытия коробки были обнаружены какие-то непонятные включения с посторонним содержанием, 23 августа 2018 года врачи отдела гигиены питания Центра госсанэпиднадзора г.Бишкек провели внеплановое обследование магазина "Зайди", расположенного на пересечении ул. Щербакова и Абдрахманова, где была произведена покупка данного продукта.

В тот же день в санитарно-гигиеническую лабораторию ЦГСЭН г.Бишкек поступила и там же была проверена проба нектара яблочного "Солнечный". Посторонних предметов в жидкости прозрачного цвета обнаружено не было, содержание пакета было чистым. Кроме того, отобранный образец был проверен на содержание нитратов, антитоксина ботулина и других вредных содержаний.

"Были отобраны пробы в виде остатков идентичной партии сока и проведены лабораторные микробиологические и физикохимические исследования, - рассказала о подробностях проведенного расследования санитарный врач отдела гигиены питания ЦГСЭН Гульнара Кожогулова. - Продукт хранился на полках при температуре торгового зала. Согласно предварительному заключению, сроки хранения и реализации нарушены не были. Покупателю необходимо помнить, что после вскрытия упаковки продукт необходимо употребить в течение 24 часов. Если эти сроки нарушены, и продукт хранится без холодовых условий, то соответственно возрастает возможность и вероятность образования посторонних включений и грибков. При приобретении продуктов питания покупатель имеет полное право попросить у руководителя предприятия сертификат соответствия. Необходимо также обратить внимание на условия хранения продуктов питания, особенно скоропортящихся, потому что нарушения этих условий и температурного режима, просроченный срок использования продукта не может гарантировать пищевой безопасности и послужить причиной пищевых отравлений и кишечных расстройств".