Погода
$ 68.31 - 68.61
€ 78.72 - 79.47

Для гостей III ВИК предусмотрены бесплатные шаттл-басы

176  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В дни проведения церемоний открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников (2 и 8 сентября 2018 года) в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области для гостей предусмотрены бесплатные шаттл-басы (автобусы). Они будут осуществлять перевозку пассажиров до территории ипподрома.

Точками отбытия шаттл-басов:

- территория старого аэродрома города Чолпон-Ата с западной стороны ипподрома;

- территория кормового цеха конезавода №54, с. Бактуу-Долоноту с восточной стороны ипподрома.

Стоит отметить, что на этих же локациях предусмотрены платные парковочные зоны (30 сомов) для гостей, прибывающих на личном автомобильном транспорте.

Шатлл-басы (автобусы) будут работать 2 сентября с 13:00 ч. до 23:00 ч. и 8 сентября – с 15:00 ч. до 23:00 ч.

Кроме того, информируем, что в дни проведения церемоний открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников (2 и 8 сентября 2018 г.) заезд на территорию ипподрома на личном автотранспорте будет ограничен.

- 100 метров от поворота в санаторий "Голубой Иссык-Куль" (запад)

- Мечеть села с. Бактуу-Долоноту (восток)

Также со стороны западного поста шаттл-басы (автобусы) (2 ед.) на бесплатной основе будут осуществлять перевозку гостей до территории ипподрома.

Напомним, в дни проведения церемоний открытия и закрытия IIIВсемирных Игр Кочевников (2 и 8 сентября 2018 г.) в Иссык-Кульском районе будет ограничено движение автотранспорта на основной трассе Балыкчы-Корумду.

Грузовые автомашины, направляющиеся в сторону города Каракол, будут перенаправляться по южному берегу озера Иссык-Куль из города Балыкчы.

Движение для легковых автомашин, проезжающих по территории города Чолпон-Ата, будет осуществляться по альтернативной автодороге внутри города.

URL: https://www.vb.kg/372998
Теги:
Иссык-Кульская область, Всемирные игры кочевников, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  