Для гостей III ВИК предусмотрены бесплатные шаттл-басы

В дни проведения церемоний открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников (2 и 8 сентября 2018 года) в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области для гостей предусмотрены бесплатные шаттл-басы (автобусы). Они будут осуществлять перевозку пассажиров до территории ипподрома.

Точками отбытия шаттл-басов:

- территория старого аэродрома города Чолпон-Ата с западной стороны ипподрома;

- территория кормового цеха конезавода №54, с. Бактуу-Долоноту с восточной стороны ипподрома.

Стоит отметить, что на этих же локациях предусмотрены платные парковочные зоны (30 сомов) для гостей, прибывающих на личном автомобильном транспорте.

Шатлл-басы (автобусы) будут работать 2 сентября с 13:00 ч. до 23:00 ч. и 8 сентября – с 15:00 ч. до 23:00 ч.

Кроме того, информируем, что в дни проведения церемоний открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников (2 и 8 сентября 2018 г.) заезд на территорию ипподрома на личном автотранспорте будет ограничен.

- 100 метров от поворота в санаторий "Голубой Иссык-Куль" (запад)

- Мечеть села с. Бактуу-Долоноту (восток)

Также со стороны западного поста шаттл-басы (автобусы) (2 ед.) на бесплатной основе будут осуществлять перевозку гостей до территории ипподрома.

Напомним, в дни проведения церемоний открытия и закрытия IIIВсемирных Игр Кочевников (2 и 8 сентября 2018 г.) в Иссык-Кульском районе будет ограничено движение автотранспорта на основной трассе Балыкчы-Корумду.

Грузовые автомашины, направляющиеся в сторону города Каракол, будут перенаправляться по южному берегу озера Иссык-Куль из города Балыкчы.

Движение для легковых автомашин, проезжающих по территории города Чолпон-Ата, будет осуществляться по альтернативной автодороге внутри города.