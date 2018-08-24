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Депутат и чиновник задержаны при получении взятки

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- ВБ
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В межрайонный отдел Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по Араванскому и Ноокатскому районам Ошской области с заявлением обратился гражданин "М.К." по факту вымогательства денежных средств в размере 80 тысяч сомов со стороны депутата айылного кенеша и специалиста, курирующего земельные вопросы сельской управы "Он-Эки-Бел" Ноокатского района Ошской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 225 (незаконное получение вознаграждения служащим) и 166 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

17 августа 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела при получении денежных средств в размере 50 тысяч сомов, в служебном кабинете с поличным задержаны специалист по земельным вопросам "К.И." и депутат местного кенеша "С.О.".

19 августа текущего года в рамках уголовного дела в порядке ст.94 УПК Кыргызской Республики был задержан депутат айылного кенеша сельской управы "Он-Эки-Бел" Ноокатского района гражданин "С.О." в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО города Ош сроком до конца следствия.

В настоящее время Следственным управлением ГСБЭП ведется следствие, уточняет пресс-служба Финпола.

URL: https://www.vb.kg/373005
Теги:
вымогательство, местный кенеш, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
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Комментарии
мэсний
24.08.2018, 12:25

это капля в океане..в нашей стране любого чиновника можно поймать за взятку..только где столько камер в ивс найдешь..

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Чел
24.08.2018, 13:02

Мелочь и не приятная

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Нияз Давлетов
24.08.2018, 15:19
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 78
Комментариев: 92

пускай конкретно накажут жестко  чтоб остальным был уроком.

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