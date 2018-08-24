В Оше началась работа по обновлению фасада многоэтажных домов

Сегодня, 23 августа мэр Оша Таалайбек Сарыбашов посетил микрорайон Кулатов, где ознакомился с начавшимися работами по обновлению фасадной части жилых многоэтажных домов.

Согласно проекту Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре, в Оше запланированы работы по обновлению всей фасадной части жилых многоэтажных домов. После их завершения запланировано проведение работ по благоустройству и озеленению территории многоэтажных жилых домов. Работы проводятся по согласованию с жителями многоэтажных домов на условиях частичного софинансирования.

Всего в Оше насчитывается порядка 640 многоэтажных домов.

В ходе ознакомления с проектом Таалайбек Сарыбашов отметил, что при произведении работ необходимо уделить отдельное внимание качеству работ, а также согласованию с жителями многоэтажных домов, сообщает пресс-служба мэрии Оша.