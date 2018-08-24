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Двое граждан КР пытались незаконно пересечь границу

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 23 августа 2018 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" задержали кыргызстанца за попытку нарушения режима государственной границы.

Гражданин Кыргызстана А.Т., 2000 г.р., решил пересечь кыргызско-казахстанскую государственную границу, минуя паспортный контроль. При задержании он пытался убежать - не удалось. Задержанный объяснил, что думал, что на него наложен запрет на выезд за пределы Кыргызстана.

После оформления соответствующих документов на нарушителя режима госграницы наложен административный штраф. Он был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

В тот же день в пункте пропуска "Ак-Кыя-автодорожный" пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана Д.Д., 1969 г.р., пытавшуюся пересечь государственную границу по чужому паспорту.

Задержанная пыталась проехать из Кыргызстана в Республику Узбекистан, используя документы своей родственницы.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального управления ГКНБ КР.

URL: https://www.vb.kg/373008
Теги:
граница, Казахстан, нарушения, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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