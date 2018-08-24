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В воскресенье в Бишкеке закроют улицу Уметалиева

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства столичной мэрии для проведения дорожных работ с 26 августа этого года закрывается очередной участок улицы Уметалиева.

Дорожные работы будут проводится в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", между улицами Киевской и Московской на ней заменят дорожное полотно и установят новые дорожные бордюры. Работы продлятся до 30 октября текущего года.

Альтернативными путями для движения будут улицы Турусбекова и Калыка Акиева.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей столицы заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/373015
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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