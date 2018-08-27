В Бишкеке завелся маньяк-педофил?

В микрорайоне "Асанбай" ходит странный мужчина. Либо маньяк, либо психически больной. Вот каким сообщением поделились в соцсетях.

"Смотрю с окна примерно в 12 часов дня и вижу, как мою дочь (ей 13 лет) задаёт вопросы мужчина лет 45, азиат, и уводит её. Я крикнула и завела её домой. Дочь сказала, что он спрашивал какой-то адрес, что бы она помогла. Позже к нам пришла её подруга, и когда ей рассказала о мужчине, она мне сообщила, что в 10 часов он и её спрашивал, и тоже в нашем же дворе.

Вопрос, он за 2 часа не мог найти адрес? И именно с одного и тоже двора??? Позвонила в милицию, сообщила о подозрительном мужчине. Кстати заметила, что мужчина прихрамывал. Среднего роста, и это было в микрорайоне Асанбай. Родители и дети, будьте осторожны! Мне это показалось очень подозрительным!!!".

Народную новость прислала Сагира