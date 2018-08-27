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В Бишкеке завелся маньяк-педофил?

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В микрорайоне "Асанбай" ходит странный мужчина. Либо маньяк, либо психически больной. Вот каким сообщением поделились в соцсетях.

"Смотрю с окна примерно в 12 часов дня и вижу, как мою дочь (ей 13 лет) задаёт вопросы мужчина лет 45, азиат, и уводит её. Я крикнула и завела её домой. Дочь сказала, что он спрашивал какой-то адрес, что бы она помогла. Позже к нам пришла её подруга, и когда ей рассказала о мужчине, она мне сообщила, что в 10 часов он и её спрашивал, и тоже в нашем же дворе.

Вопрос, он за 2 часа не мог найти адрес? И именно с одного и тоже двора??? Позвонила в милицию, сообщила о подозрительном мужчине. Кстати заметила, что мужчина прихрамывал. Среднего роста, и это было в микрорайоне Асанбай. Родители и дети, будьте осторожны! Мне это показалось очень подозрительным!!!".

Народную новость прислала Сагира

URL: https://www.vb.kg/373019
Теги:
ГУВД, Октябрьский район, педофилия, Бишкек
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Комментарии
Тунгуч
27.08.2018, 09:29

Сфоткацте его!!!

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Вика
27.08.2018, 09:33

Так у нас под города таких маньяков педофилов!!!!!

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123
27.08.2018, 09:58

милиция ничего не будет делать?

хотя по хорошему надо найти его, снять отпечатки пальцев, сфотографировать, пробить по базе данных, установить место прописки, паспортные данные, в общем поставить на карандаш. тогда человек лишний раз подумает стоит ли делать что то противоправное или нет. 

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Чел
27.08.2018, 12:09

Возможно.

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Мика Мамаев
27.08.2018, 12:22
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 30
Комментариев: 42

Надо действовать быстрее,пока не пошли слухи- сплетни... Народ любит сплетни,особенно те,кто мало читает..

Надо срочно переловить,перекатать пальцы,проверить на вшивость(образно) всех бездомных и шарахающихся по городам,,,,

пока народ сам не начал бить всех подозрительных)

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