За неделю в Кыргызстане задержано 212 пьяных водителей

С 17 по 23 августа сотрудниками ГУОБДД МВД КР, а также его подразделений выявлено 20 231 нарушение в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них:

2981 водителей управляли транспортом с превышением установленного скоростного режима движения;

589 - поехали на запрещающий сигнал светофора;

1599 - создали помеху другим участникам дорожного движения;

1965 - управляли транспортным средством с неработающими осветительными приборами;

5133 водителя получили штрафы за управление ТС с не пристегнутыми ремнями безопасности;

212 задержано за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

3193 водителей оштрафовано за несоблюдение требований дорожных знаков ;

Принято мер в отношении 68 водителей за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия;

811 единиц транспортного средства водворено на штрафную площадку.