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За неделю в Кыргызстане задержано 212 пьяных водителей

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- Оксана Гут
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С 17 по 23 августа сотрудниками ГУОБДД МВД КР, а также его подразделений выявлено 20 231 нарушение в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них:

2981 водителей управляли транспортом с превышением установленного скоростного режима движения;

589 - поехали на запрещающий сигнал светофора;

1599 - создали помеху другим участникам дорожного движения;

1965 - управляли транспортным средством с неработающими осветительными приборами;

5133 водителя получили штрафы за управление ТС с не пристегнутыми ремнями безопасности;

212 задержано за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

3193 водителей оштрафовано за несоблюдение требований дорожных знаков ;

Принято мер в отношении 68 водителей за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия;

811 единиц транспортного средства водворено на штрафную площадку.

URL: https://www.vb.kg/373023
Теги:
алкоголь, ДТП, наказание, ПДД, рейд, Административный кодекс, Кыргызстан, водительское удостоверение, ГУБДД
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Комментарии
кыргыз
27.08.2018, 10:47

Пресс служба ГУОБДД МВД КР оглсите сколько не гласных штрафов и сумму теневых денег

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