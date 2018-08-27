В Бишкеке после ремонта открылся проспект имени Чингиза Айтматова

В субботу, 25 августа, в торжественной обстановке после капитального ремонта открылся для движения автомобильного транспорта проспект имени великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Ремонт производился в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

В мероприятии приняли участие вице-мэр города Бишкек Бакытбек Дюшембиев, и.о председателя Бишкекского городского кенеша Эмиль Сыдыков, начальник Управления строительства мэрии города Бишкек Нурлан Эшенбаев, аким Ленинской районной администрации Нурдин Тынаев, аким Первомайской районной администрации Токтосун Султанов, а также советник Посольства Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике по торгово-экономическим вопросам Сунь Хэ и заместитель директора офиса в Пекине "China Road and Bridge corporation" Пан Сяу Джун.

В своем выступлении вице-мэр города Бишкек Бакытбек Дюшембиев особо отметил, что проспект имени Чингиза Айтматова является центральной магистралью города Бишкек, и поэтому имеет важное значение для столицы. Открытие проспекта после ремонта станет хорошим подарком для жителей и гостей столицы ко Дню Независимости республики. Также символично, что проспект Чингиза Айтматова был обновлен впервые за 18 лет в год, когда весь мир отмечает 90-летие писателя Чингиза Айтматова.

Также он добавил, что дорожные работы на проспекте проходили в течение четырех месяцев и завершились со значительным опережением срока - на два с половиной месяца. Пользуясь случаем, вице-мэр поблагодарил горожан за проявленное терпение, которое оправдано тем, что в результате Бишкек получает обновленные магистрали.

В своей речи Бакытбек Дюшембиев также проинформировал, что в настоящее время в Бишкеке полным ходом идет работа по реализации двух крупных проектов по реконструкции и реабилитации городских дорог.

"Сегодня в столице реконструируются 49 улиц по проекту развития улично-дорожной сети, на стадии завершения порядка 90 километров дорог. А по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", который включает в себя реабилитацию 23 участков улиц протяженностью 38 километров, на стадии завершения уже 30 километров. Также завершены и уже функционируют 5 мостов, еще один на стадии завершения. Обновленные городские улицы дадут новый импульс развитию города. Это очень серьезный инфраструктурный проект, который будет повышать статус нашей столицы", - сказал вице-мэр.

За четыре месяца реабилитирован участок протяженностью девять километров между проспектом Жибек Жолу и улицей Семетей. На этом участке дороги уложили новое дорожное полотно и переустановили дорожные бордюры. При этом гранитные бордюры, сохранившиеся с советских времен, не меняли, их привели в порядок и установили заново. Также были проложены запасные коммуникации и нанесена дорожная разметка.

Что касается асфальтобетонного покрытия, на проспекте оно выполнено по новой технологии. Верхний слой щебеночно-мастичный, с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками, что делает его более прочным и увеличивает срок службы.