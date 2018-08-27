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Геймер застрелил 4 человек, ранил 11 из-за проигрыша в игре

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- Оксана Гут
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Видеоигрок застрелил по меньшей мере 4 человек, еще 11 ранены. Стрельба произошла в городе Джексонвилл в американском штате Флорида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал News4jax.

Отмечается, что массовое убийство случилось в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время соревнований по киберспорту.

По некоторым данным, преступник был одним из участников. Но после проигрыша он открыл огонь по людям.

В правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый погиб на месте преступления при задержании. По их информации, речь идет о "многочисленных жертвах". Точное число погибших устанавливается.

URL: https://www.vb.kg/373026
Теги:
задержание, погибшие, ранение, стрельба, убийство
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