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Суд оштрафовал жителя Казахстана за слишком громкую молитву

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- Виктория Григоренко
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Кызылкогинский районный суд Атырауской области оштрафовал жителя села Миялы, который мешал имаму слишком громкой молитвой на пятничном намазе, сообщает Informburo.kz.

Инцидент произошел в одной из казахстанских мечетей.

"Во время намаза мужчина слишком громко произносил молитву вслух и тем самым нарушал внутренний распорядок. Из-за такого "старания" прихожанина имаму даже пришлось прервать молитву. Сам сельчанин пояснил, что читать намаз учился по интернет-приложениям. А в них говорится, что после прочтения суры нужно громко произносить вслух слово "Аминь"", - говорится в сообщении.

При этом на все замечания имама верующий не реагировал, но на суде свою вину признал.

"Суд постановил назначить верующему штраф в размере 84 175 тенге. Это не первый случай, когда посетителя мечети села Миялы наказали за некорректное поведение. В 2015 году за похожее нарушение оштрафовали другого прихожанина. Во время чтения намаза он стал мешать другим молящимся людям, высказывал свои взгляды и идеи. Тогда судебный орган приговорил нарушителя к 99,1 тысячи тенге за "воспрепятствование законной религиозной деятельности", - уточняет издание.

URL: https://www.vb.kg/373027
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Казахстан, приговор, религия, суд, штраф
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