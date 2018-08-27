Адвокат: Продление ареста для Албека Ибраимова до 28 октября неправомерно

Адвокат Сергей Слесарев собирается обжаловать решение суда о продлении меры пресечения в отношении Албека Ибраимова. Об этом он заявил VB.KG.

- Решение суда формально. Постановление вынесено по требованию одной стороны - следствия. При этом не учитывались требования защиты и права обвиняемого. Суд должен был учесть все обстоятельства, провести контроль. А органы следствия должны были привести хоть одно обоснование своего ходатайства. Этого не было сделано. Мы будем обязательно обращаться в Бишкекский горсуд с жалобой, - отметил Слесарев.

Отметим, сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Албека Ибраимова.

На процесс был доставлен сам бывший градоначальник. Возле здания суда его встретила толпа сторонников.

По решению суда он останется в СИЗО ГКНБ КР до 28 октября на время следствия.

Напомним, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов обвиняется по ст. 303 "Коррупция".

15 августа Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций о заключении Албека Ибраимова под стражу до 29 августа.