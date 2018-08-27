Погода
$ 68.42 - 68.73
€ 79.22 - 80.20

Адвокат: Продление ареста для Албека Ибраимова до 28 октября неправомерно

186  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Адвокат Сергей Слесарев собирается обжаловать решение суда о продлении меры пресечения в отношении Албека Ибраимова. Об этом он заявил VB.KG.

- Решение суда формально. Постановление вынесено по требованию одной стороны - следствия. При этом не учитывались требования защиты и права обвиняемого. Суд должен был учесть все обстоятельства, провести контроль. А органы следствия должны были привести хоть одно обоснование своего ходатайства. Этого не было сделано. Мы будем обязательно обращаться в Бишкекский горсуд с жалобой, - отметил Слесарев.

Отметим, сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Албека Ибраимова.

На процесс был доставлен сам бывший градоначальник. Возле здания суда его встретила толпа сторонников.

По решению суда он останется в СИЗО ГКНБ КР до 28 октября на время следствия.

Напомним, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов обвиняется по ст. 303 "Коррупция".

15 августа Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций о заключении Албека Ибраимова под стражу до 29 августа.

URL: https://www.vb.kg/373028
Теги:
Верховный суд, коррупция, наказание, Бишкек, Албек Ибраимов, ГКНБ, СИЗО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Нияз Давлетов
27.08.2018, 11:53
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 82
Минусов: 78
Комментариев: 97

Зачем такой шумихи  раз воровал теперь отвечай, когда воровал эти люди не были рядом, день сколько платит Албек 1000 или 2000 сомов все эти деньги обворованные из госбюджета.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  