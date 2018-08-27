Адвокат: Продление ареста для Албека Ибраимова до 28 октября неправомерно

Зачем такой шумихи раз воровал теперь отвечай, когда воровал эти люди не были рядом, день сколько платит Албек 1000 или 2000 сомов все эти деньги обворованные из госбюджета.
Адвокат Сергей Слесарев собирается обжаловать решение суда о продлении меры пресечения в отношении Албека Ибраимова. Об этом он заявил VB.KG.
- Решение суда формально. Постановление вынесено по требованию одной стороны - следствия. При этом не учитывались требования защиты и права обвиняемого. Суд должен был учесть все обстоятельства, провести контроль. А органы следствия должны были привести хоть одно обоснование своего ходатайства. Этого не было сделано. Мы будем обязательно обращаться в Бишкекский горсуд с жалобой, - отметил Слесарев.
Отметим, сегодня Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Албека Ибраимова.
На процесс был доставлен сам бывший градоначальник. Возле здания суда его встретила толпа сторонников.
По решению суда он останется в СИЗО ГКНБ КР до 28 октября на время следствия.
Напомним, экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов обвиняется по ст. 303 "Коррупция".
15 августа Верховный суд оставил в силе решение предыдущих инстанций о заключении Албека Ибраимова под стражу до 29 августа.