MegaCom представляет тариф "Кочевник" для участников и гостей ВИК - 2018

Ровно через 10 дней на побережье озера Иссык-Куль начнутся III Всемирные игры кочевников, которые обещают стать ярким и грандиозным событием. Будучи генеральным спонсором этого уникального культурно-спортивного мероприятия, компания MegaCom выпустила оригинальные SIM-карты, оформленные в колоритном национальном стиле, и тариф "Кочевник" (Nomad) специально для многочисленных участников и гостей игр.

Тариф "Кочевник" универсален, в нем каждый найдет то, что нужно именно ему - огромные объемы интернет-трафика, ночной безлимит, выгодные звонки внутри и вне сети, а также большие скидки на самые популярные международные направления, в том числе в Россию, Азербайджан, Казахстан, Иран, Китай, Турцию, Монголию и ряд других стран.

"Тариф "Кочевник" разрабатывался с учетом списка стран, откуда прибудет наибольшее количество людей на побережье озера Иссык-Куль. Удобство его очевидно – многочисленным гостям не нужно будет тратить время на поиски SIM-карт и выгодный тариф. Обратившись к промоутерам компании, можно на месте подключить тариф и быть на связи по максимально низким ценам. Уже в третий раз мы, будучи отечественным оператором мобильной связи, оказываем содействие проведению Всемирных Игр Кочевников, которые демонстрируют всему миру величие, ценность, культуру и быт кочевой цивилизации", - отмечает Нурбек Ишекеев, коммерческий директор компании MegaCom.