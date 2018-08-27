Карта объезда на время Всемирных игр кочевников

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики напоминает гостям и гражданам нашей республики, что с 2 по 8 сентября 2018 года в городе Чолпон-Ата, в селе Булан-Сөгөттү и в ущелье "Кырчын" будут проводиться III Всемирные игры кочевников.

В этой связи с 30 августа по 9 сентября 2018 года по автодороге "Балыкчы-Ананьево-Каракол" вводится временное ограничение движения для грузовых, большегрузных транспортных средств, автобусов и микроавтобусов, а также сельскохозяйственной техники и транспортных средств, перевозящих опасный груз.

Предусмотрена альтернативная объездная дорога, которая проходит по территории г. Чолпон-Ата с 81 по 83,9 км (протяженность северной альтернативной объездной дороги составляет 3700 м) в обход основной трассы Балыкчы-Каракол.

Также будут исключены стоянки вдоль автодорог транспортных средств от г. Балыкчи до с. Семеновка Иссык-Кульского района.

Также ГУОБДД информирует, с 1 по 9 сентября 2018 года от с. Семеновка в направлении Этно-городок "Кырчын" будет организовано одностороннее движение. Выезд транспортных средств из Этно-городка "Кырчын" будет осуществляться в объезд через Григорьевское ущелье.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики убедительно просит водителей транспортных средств соблюдать Правила дорожного движения и при этом напоминает, что за нарушения правил остановки стоянки, создание помех движению транспортных средств, Ваша автомашина будут эвакуирована и перемещена на другие административные участки дорог.