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6-летний мальчик погиб, играя дома с неизолированной проводкой

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- Оксана Гут
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Мальчик 6-ти лет, оставленный без присмотра родителей, играл дома с электропроводкой и получил смертельный удар током. Он скончался по дороге в больницу. Об этом VB.KG сообщили в УВД Ошской области.

Трагедия произошла 26 августа в селе Шарк Кара-Суйского района. По словам представителя ведомства, семья проживает в недостроенном доме. Электропроводка, которая и послужила причиной смерти, была не изолирована.

- Факт зарегистрирован милицией как несчастный случай. Но следствие все же ведется, - пояснили VB.KG.

При этом, как выяснилось, отец 1988 г.р. и мать 1992 г.р. отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данным органов, у них еще осталось 2 несовершеннолетних детей. Оба родителя временно не работают.

URL: https://www.vb.kg/373036
Теги:
Кара-Суйский район, несовершеннолетние, несчастный случай, Ошская область, погибшие, уголовная ответственность, УВД
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