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Состоится ли 4 сентября повторный конкурс по "Безопасному городу"?

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- Оксана Гут
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Причина сбоя в системе госзакупок, из-за которых не состоялся конкурс на реализацию проекта "Безопасный город", не определена. Но, как сообщили VB.KG в Госкомитете ИТиС, технические специалисты работают над этим.

- Как вы знаете, в прошлый раз система не смогла определить победителя конкурса. Согласно его условиям, мы объявили повторный аукцион. Он назначен на 4 сентября 15.00. Все требования остаются прежними. Стартовая сумма та же – 2,5 миллиарда сомов. Победит та компания, которая предложит наименьшую цену. Надеемся, что в этот раз все состоится, - сказали в ведомстве.

Напомним, 23 августа в Государственном комитете информационных технологий и связи КР собрались депутаты Жогорку Кенеша, представители общественных организаций и журналисты. Все ждали исторического момента – когда автоматизированная система госзакупок определит компанию, которая на собственные деньги реализует в Кыргызстане проект "Безопасный город".

В результате трех раундов, проходивших в течение 36 минут, система выдала трех участников аукциона: ОсОО "Мега-Лайн", ОАО "Концерн радиостроения "Вега" и ОАО "Кыргызтелеком". Но ни один из них не предоставил сумму, требуемую по условиям конкурса. При этом ОсОО "Мега-Лайн" вообще предложило сумму проекта в 50,5 млрд сомов.

URL: https://www.vb.kg/373038
Теги:
аукцион, госзакупки, дороги, ДТП, информационные технологии, Безопасный город
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