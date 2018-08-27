Итальянские горшочные растения из Кыргызстана незаконно ввезли в Россию

В период с 21 по 24 августа 2018 года инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" задержали восемь партий подкарантинной продукции общим весом 80,156 тонн, а также 7 897 штук горшечных растений для защищенного грунта, ввозимых с нарушениями. Продукция высокого фитосанитарного риска следовала автомобильным транспортом с территории Республик Казахстан и Кыргызстан для реализации на рынках Новосибирска, Абакана и Москвы.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 40 тонн казахстанского репчатого лука перевозились с частичным отсутствием маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность продукции пытались ввезти кыргызстанские персики, сушеные яблоки и орехи фисташки общим весом 10,876, а также 120 кг китайских орехов пекан.

Кроме того, с нарушениями перевозился груз с продукцией кыргызстанского происхождения – 18,39 тонн винограда, 9,976 тонн нектаринов и 794 кг гранатов, а также итальянские горшечные растения. Сотрудники Управления Россельхознадзора выявили несоответствие информации, указанной на маркировке грузов, с той, что указана в сопроводительных фитосанитарных сертификатах.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности.