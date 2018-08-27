Мэрия объяснила, зачем ремонтируют улицу "в идеальном состоянии"

В ответ на Народную новость с вопросом, зачем ремонтировать улицу, которая "и так в идеальном состоянии", УКС Мэрии Бишкека сообщает:

Дорожные работы на улице Токтоналиева начались в прошлом году и еще полностью не завершены. Что касается участка Токтоналиева севернее улицы Масалиева, то там не меняют дорожное полотно, а расширяют дорогу. Имеющуюся дорогу трогать не будут, просто рядом появится еще полоса асфальта.

Дорожные работы на участке улицы Уметалиева между улицами Киевской и Московской уже начались. Улицы Туголбай-Ата (от Орозбекова до Ибраимова) и Абая (между Медерова и Горького) есть в планах на будущий год, сообщила пресс-служба мэрии VB.KG.