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Мэрия объяснила, зачем ремонтируют улицу "в идеальном состоянии"

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- ВБ
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В ответ на Народную новость с вопросом, зачем ремонтировать улицу, которая "и так в идеальном состоянии", УКС Мэрии Бишкека сообщает:

Дорожные работы на улице Токтоналиева начались в прошлом году и еще полностью не завершены. Что касается участка Токтоналиева севернее улицы Масалиева, то там не меняют дорожное полотно, а расширяют дорогу. Имеющуюся дорогу трогать не будут, просто рядом появится еще полоса асфальта.

Дорожные работы на участке улицы Уметалиева между улицами Киевской и Московской уже начались. Улицы Туголбай-Ата (от Орозбекова до Ибраимова) и Абая (между Медерова и Горького) есть в планах на будущий год, сообщила пресс-служба мэрии VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/373045
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
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