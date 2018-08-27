В преддверии III ВИК сотрудники ОАО МА "Манас" вышли на субботник

Коллектив ОАО "МАМ" сегодня, 24 августа 2018 года, выполнил большой объём работы по уборке, благоустройству и озеленению прилегающей к аэровокзальному комплексу территории. Приведены в порядок объекты производственного назначения. Санитарная очистка территории и прилегающих участков продолжится 25 августа.

Всего в работах по благоустройству территории главной воздушной гавани страны 24-25 августа примут участие порядка 500 человек.

"Проведение Всемирных Игры кочевников на высоком уровне это наша основная задача. Мы, в свою очередь, прилагаем все усилия, чтобы встреча гостей и участников такого масштабного мероприятия прошла на уровне", - Председатель Правления ОАО "МАМ" Эмир Чукуев.