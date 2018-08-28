В воде Иссык-Куля нашли превышение уровня нефтепродуктов и азота

По результатам химических анализов проб воды, отобранных из озера Иссык-Куль, наблюдается превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов и азота. Об этом сообщили в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Как отмечается, ведомство провело сезонные пробы воды в целях определения ее качества.

- Они показали, что наблюдается превышение предельно допустимой концентрации для рыбохозяйственной категории в г. Чолпон-Ата, в Тюпском заливе по нефтепродуктам в 1,6 раз, в г. Чолпон-Ата, в пансионате "Золотые пески" по нефтепродуктам в 4,4 раза, в г. Балыкчы, в заливе, рядом с судоремонтным заводом по азоту аммонийному в 1,9 раз, по азоту нитритному в 1,5 раз, и по нефтепродуктам 4,6 раз.

В других отобранных точках качество воды соответствует утвержденным всем нормам и требованиям предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственной категории по всем определяемым ингредиентам, - отметили в ГАООС и ЛХ.

Следующий послесезонный мониторинг воды озера Иссык-Куль сотрудники ГАООС и ЛХ проведут в октябре, подчеркнули в ведомстве.

"Кроме того, ГАООС и ЛХ в рамках проекта Института охраны окружающей среды Финляндии периодически проводит мониторинг по всей акватории озера Иссык-Куль. За период 2016-2017 годы химический состав и качество воды существенных изменений не перетерпели, и это при том, что сотрудники ГАООС и ЛХ провели более тысячи анализов.

Уточняется, экоохранное ведомство трижды в год берет пробы воды из озера Иссык-Куль на анализы - до начала сезона, во время сезона и после завершения сезона. Причем, для осуществления этих работ ГАООС и ЛХ владеет несколькими современными лабораториями, которые соответствуют международным стандартам, сообщает пресс-служба ведомства.