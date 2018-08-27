5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom

Сегодня все больше людей предпочитают оплачивать десятки систематических платежей с помощью фирменных терминалов MegaCom. Мы приводим 5 веских доводов, почему этот способ оплаты наиболее оптимален и удобен для современного человека.

Экономия времени

Больше не нужно стоять в долгой очереди, чтобы оплатить счета! Фирменные терминалы MegaCom установлены в самых доступных местах в Бишкеке, Оше и Чуйской области, а именно: на центральных улицах Бишкека, остановках и внутри крупных супермаркетов, торговых центров, магазинов, кинотеатров, аптек, отелей и др. Аппараты легко узнаваемы по фирменным цветам компании.

Пополнение баланса без комиссии

Абоненты могут без комиссии пополнить баланс мобильного телефона за услуги связи MegaCom и электронного кошелька MegaPay!

Моментальный платеж

Процесс оплаты максимально понятен и требует всего несколько действий - достаточно указать данные платежа, внести необходимую сумму и получить квитанцию. Провайдер получает платеж моментально.

Широкий спектр услуг

Терминалы компании MegaCom универсальны. Они принимают платежи за все повседневные услуги: коммунальные, услуги связи, проводного интернета, оплата справок, штрафов, погашение кредитов и другие самые востребованные сервисы.

Оплата 24/7

Платите в любое удобное время! Ведь платежные терминалы MegaCom доступны круглосуточно!

Адреса всех фирменных платежных терминалов MegaCom можно узнать на официальном сайте MegaCom.