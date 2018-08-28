МВД КР и Иран укрепляют сотрудничество в борьбе с терроризмом

Заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Курсан Асанов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в КР, господином Али Можтаба Рузбехани. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, стороны обсудили практические шаги подписания проекта соглашения между правительством Кыргызстана и Ирана о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.

"В рамках указанного Соглашения будет осуществляться практическое взаимодействие с ИРИ по сотрудничеству в области противодействия международному терроризму, незаконному обороту оружия, киберпреступности и другим вопросам. Курсан Асанов выразил уверенность в дальнейшем укреплении конструктивного взаимодействия", - проинформировали в МВД.