Налог на авто можно оплатить до 10 вечера 31 августа

В налоговых органах страны организованы дежурства по обслуживанию граждан для уплаты налога на транспортное средство, жилые дома и квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности), а также земельного налога (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Дежурства будут организованы до окончания сроков уплаты вышеназванных налогов, включая праздничные и выходные дни, с 9 часов утра 10 часов вечера.

Налоги можно оплатить в кассах отдельных банковских учреждений, через платежные терминалы, мобильный и интернет банкинг.

Напомним, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 2000 сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.

Более подробную информацию можно получить по телефону 194 или на сайте www.sti.gov.kg.