Мэр Бишкека Суракматов дал указание отремонтировать 200 километров дорог

В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством градоначальника Азиза Суракматова прошло плановое совещание с участием вице-мэров, руководителей городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека.

В ходе совещания обсуждались такие вопросы, как подготовка общеобразовательных организаций к новому 2018-2019 учебному году, подготовка к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду, ход проводимых работ по подготовке к проведению праздничного мероприятия ко Дню независимости Кыргызской Республики, строительство дорог и мостов, подготовка к проведению работ по озеленению и благоустройству городской территории, текущее состояние правопорядка и общественно-политической ситуации на территории города Бишкек и ход работ по ремонту дорог в жилых массивах столицы по линии МП "Бишкекасфальтсервис".

По словам начальника Управления образования мэрии Бишкека, на сегодняшний день все столичные школы и дошкольные общеобразовательные организации в целом готовы к новому учебному году. Также Сауле Мейрманова отметила, что более 6 тысяч учителей бишкекских школ готовы приступить к работе.

По второму вопросу руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства Нурлан Касымов проинформировал участников совещания о том, что в настоящее время полным ходом ведутся работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону, и все ответственные службы полностью будут готовы к осенне-зимнему периоду в срок.

Далее в ходе заседания начальник Управления культуры сообщил присутствующим о проводимых работах по подготовке к празднованию Дня независимости, городские службы заняты оформлением главной площади Ала-Тоо. Кроме того, каждый район разработал собственный план мероприятий празднования на местах.

Представители столичного ГУВД в свою очередь заявили, что весь личный состав в связи с проведением культурно-массовых праздничных мероприятий был переведен на усиленный режим несения службы, а также, по словам силовиков, сотрудники бишкекской милиции полностью готовы к обеспечению правопорядка и безопасности во время праздничных мероприятий.

Начальник муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" проинформировал участников совещания о ходе работ по ремонту дорог в жилых массивах столицы. Как сообщил Мирлан Амантуров, на сегодняшний день ведутся работы по выравниванию и утрамбовке дорожного полотна в жилмассивах города.

Так, в новостройках Ленинского района планируется провести дорожные работы на 21 улице протяженностью чуть более 19 километров, общей площадью около 130 тысячи квадратных метров.

В жилмассивах Октябрьского района будут проведены дорожные работы на 81 улице протяженностью 51 километр, общей площадью более 300 тысяч квадратных метров.

В жилых массивах, расположенных в Первомайском районе пройдут дорожные работы на 23 улицах протяженностью 11 километров, общей площадью 79 тысяч квадратных метров.

В новостройках Свердловского района запланированы дорожные работы на 64 улицах протяженностью 32 километра, общей площадью 196 тысяч 146 квадратных метров.

Итого в целом во всех жилых массивах столицы планируется провести дорожные работы на 189 улицах протяженностью почти 200 километров и общей площадью 713 тысяч 508 квадратных метров.

По итогам планового совещания глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов поручил Управлению образования совместно с районными администрациями и ГУВД усилить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, а также провести соответствующие меры по искоренению школьного рэкета.

Также мэр Бишкека потребовал от муниципальных предприятий, городских служб и структурных подразделений незамедлительного решения всех озвученных на плановом совещании вопросов в оперативном порядке, сообщает пресс-служба мэрии.