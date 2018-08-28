Нацбанк выпустил коллекционные монеты ВИК стоимостью 2900 и 700 сомов

В преддверии III ВИК Национальный банк КР ввел в обращение коллекционные монеты "Улак тартыш" серии "Всемирные игры кочевников". Об этом сегодня, 28 августа, на пресс-конференции сообщил председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов.

Отмечается, что серебряная монета "Улак тартыш" стоит 2900 сомов, медно-никелевая – 700 сомов.

Купить их можно будет во всех региональных офисах Нацбанка и в период проведения ВИК (2-8 сентября) на ипподроме в Чолпон-Ате.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является скачущий всадник с улаком. Динамику игры, по замыслу разработчиков, отражают линии, постепенно переходящие в очертания гор. В верхней части монеты размещен логотип ВИК, выполненный цветовой печатью, а название монеты "Улак тартыш", исполнено в руническом стиле. В левой части изображены иллюстративные силуэты всадника и вовлеченные в игру команды игроков. В правой части серебряной монеты указан ее вес (31,10 г) и проба (Ag925). Номинал монеты 10 сом указан в нижней части.

На оборотной стороне монеты в центре - герб Кыргызстана. По окружности размещена надпись с названием "Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары/World Nomad Games" и внизу год выпуска – 2018.

Как отметил глава Нацбанка, также выпущена коллекционная медно-никелевая монета "Жилище кыргызов-юрта". Она создана в целях популяризации духовных и культурных ценностей кыргызского народа.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение юрты. В верхней части монеты размещена надпись "Боз уй". В нижней части - номинал монеты и знак сома, состоящий из заглавной буквы официальной денежной единицы КР, и нижнего подчеркивания, означающего стабильность национальный валюты. На оборотной стороне в центре монеты размещен герб Кыргызстана на фоне стилизованной конструкции юрты.

В верхней части - надпись "Улуу кыргыз каганаты". В нижней части - год выпуска монеты - 2018.

Коллекционная монета "Жилище кыргызов-юрта" стоит 450 сомов.