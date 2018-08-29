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"Безопасный город". Депутат заявила о нарушениях Закона КР "О госзакупках"

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- Виктория Григоренко
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Объявление тендера на госзакупки по "Безопасному городу" незаконно. Об этом VB.KG сообщила депутат Аида Исмаилова.

По ее словам, Государственный комитет информационных технологий и связи утверждает, что реализация проекта будет проходить на инвестиционные деньги. Но если капитал вкладывает инвестор, тогда, по закону, нельзя было объявлять формат государственных закупок.

- Когда мы говорим о государственных закупках, значит у ведомства, которое инициирует этот заказ, должны быть на счету средства. В данном случае - 2,5 млрд сомов максимум. Насколько мне известно, на счету Госагентства связи таких средств на данный конкурс нет. Если мы говорим об инвестициях, значит сотрудничество должно быть в рамках государственно-частного партнерства, или заказ должен быть оформлен как инвестиционный конкурс. Сейчас же, объявив этот тендер, мы нарушили Закон КР "О госзакупках", - уверена Аида Исмаилова.

Парламентарий отметила, что она, как член комиссии по реализации "Безопасного города", неоднократно высказывала правительству свое мнение в отношении существующих проблем по техмоментам и процедуре закупок.

- Но вижу, что кабмин и Государственный комитет информационных технологий и связи продолжает оформление закупок и дает техзадание без каких-либо изменений. То есть, вопросов к вице-премьеру и профильному ведомству у меня уже накопилось предостаточно. Конечно, нам нужен и необходим "Безопасный город", но его реализация должна проходить в рамках закона, чтобы потом не было проблем с поставщиками, а проект не превратился во вторую "ТЭЦ" со всеми вытекающими для Кыргызстана негативными последствиями. Да и ответственность членов комиссии - депутатов ЖК никто не отменял. Пока не поздно, надо решать эти проблемы. Вот только представители правительства и профильного ведомства пока не реагирует на обращение депутатов ЖК, - подчеркнула Аида Исмаилова.

URL: https://www.vb.kg/373071
Теги:
закон, парламент, правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Безопасный город
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